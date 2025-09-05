Akay Grup Konkordato Başvurusunda Bulundu

AKAY GRUP’TAN KONKORDATO BAŞVURUSU

Türkiye’nin önde gelen demir çelik üreticileri arasında bulunan Akay Grup, son dönemde yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle konkordato başvurusu yaptı. Bursa 1. Aliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuru hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı alındığı ifade ediliyor. 29 Ağustos 2025 tarihinden itibaren başlayan geçici mühlet sürecinin ardından, demir çelik devinin geleceğinin nasıl şekilleneceği merak ediliyor.

ÜÇ ŞİRKET İÇİN GEÇİCİ MÜHLET KAPSAMINDA KARAR ALINDI

Mahkeme tarafından verilen mühlet kararının, Akay Grup Peyzaj Metal İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile TransformerTank Metal Elektrik Makina İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için geçerli olduğu belirtildi. Alınan karara göre, şirketlerin taşınır ve taşınmaz mülklerinin üçüncü kişilere devri ikinci bir karar çıkana kadar yasaklandı. Mahkeme izni olmadan rehin tesis etmek, kefalet vermek ve işletmenin taşınmazları veya tesisatları devretmek mümkün olmayacak. Ayrıca, mahkeme geçici mühlet süresince görev yapacak bir konkordato komiseri atadı. Karar uyarınca, alacaklı olduğunu iddia eden kişiler, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren yedi gün içinde mahkemeye dilekçe ile başvurarak konkordato talebine itiraz edebilecekleri vurgulandı.