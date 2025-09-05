Akay Grup, Konkordato İlan Etti

EKONOMİK KRİZ NEDENİYLE KONKORDATO BAŞVURUSU

Türkiye’nin önde gelen demir çelik üreticilerinden biri olan Akay Grup, son dönemde yaşadığı ekonomik zorluklar sebebiyle konkordato başvurusunda bulundu. Bursa 1. Aliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan bu başvuru sonrasında, 3 aylık geçici mühlet kararı verildiği öğrenildi. 29 Ağustos 2025 tarihi itibariyle başlayan bu geçici mühlet sürecinin, demir çelik devinin geleceği üzerinde nasıl bir etki bırakacağı ise merak konusu.

ÜÇ ŞİRKET İÇİN GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Mahkeme tarafından verilen mühlet kararının, Akay Grup Peyzaj Metal İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile TransformerTank Metal Elektrik Makina İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için geçerli olduğu ifade edildi. Bu karar doğrultusunda, şirketlerin taşınır ve taşınmaz mallarının üçüncü şahıslara devri, ikinci bir karar alınana kadar yasaklandı. Mahkeme izni olmadan rehin tesis edilmesi, kefalet verilmesi ve işletmenin taşınmazları veya tesisatlarının devredilmesi de mümkün olmayacak. Ayrıca, mahkeme geçici mühlet süresince görev yapması için bir konkordato komiseri atadı. Karara göre, alacaklı olduklarını iddia eden kişilerin, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren yedi gün içinde mahkemeye dilekçe ile başvurarak konkordato talebine itiraz edebileceği belirtildi.