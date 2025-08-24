Akçadağ’da Araçlar Çarpıştı: 4 Ölü

KAZA BİLGİLERİ

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazası, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı bildirilmiş durumda.

Olay Yeri ve Müdahale

Alınan bilgilere göre, sürücüleri henüz belirlenmeyen 23 BC 278 plakalı otomobil ile 16 BTE 244 plakalı hafif ticari araç Bayramuşağı mevkisinde çarpıştı. Kazanın ardından 112 Acil Servis, polis, AFAD ve UMKE ekipleri derhal bölgeye sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kazada ilk verilere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak gerekli tıbbi müdahalelere alındı.