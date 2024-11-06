“Akciğer Nakliyle Yaşama Sıfırdan Başladı”

AYGÜN MENGÜLLÜ’NÜN HİKAYESİ UMUT VERİYOR

Kocaeli’de uzun yıllar akciğer hastalığı ile mücadele eden 47 yaşındaki Aygün Mengüllü’nün, nakil sonrası aldığı ilk nefes doktorlarının kamerasına yansıdı. Sağlığına kavuşan bu kadının hikayesi, organ nakli bekleyen birçok insana umut oldu. Kocaeli Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Organ Bağışı Haftası dolayısıyla kongre merkezinde, “Hayat kurtarmak, organ bağışının önemi” konulu bir panel düzenledi. Panele Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, organ nakli geçiren hastalar ve davetliler katıldı. Uzman Dr. Emine Yurt organ nakli süreci ve farkındalığını anlatırken, Kocaeli Baro Başkanı Avukat Caner Karakadılar organ naklinin hukuki süreçlerine değindi. Kocaeli Müftü Yardımcısı Muhammet Suiçmez ise organ bağışının İslami boyutunu katılımcılarla paylaştı.

AĞLAMAYAN BEBEK OLARAK DÜNYAYA GELDİ, HASTALIĞI KESİNLİK KAZANDI

Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Funda Aliustaoğlu, katılımcılara nakil olan hastaların hikayelerini aktardı. 1977 yılında “ağlamayan bebek” olarak dünyaya gelen Aygün Mengüllü’nün yaşam hikayesi ilgiyle dinlendi. Funda Aliustaoğlu, “Tıbbi müdahale ile başlayan süreç, çocukluk ve yetişkinlik döneminde KOAH ile mücadelesiyle devam etti. Tamamen tesadüfen bir hekimin başka bir hastayı muayene ettiği sırada Aygün’ün öksürüğünü duymasıyla, bir film çekilmesi sonucu mutasyona uğramış Kistik Fibrozis tanısı konuldu” dedi.

AİLE BİREYLERİNİ KAYBETTİ, HASTALIĞIYLA MÜCADELESİ SÜRDÜ

Hastalığın tespitini yapan doktorun Aygün’e, “3 yıl sonra 17 kiloluk bir akciğer makinasıyla yaşam devam etmez, hayatın baharında yaşamın biter, tek çaresi akciğer nakli” şeklinde söylediğini belirten Funda Aliustaoğlu, “Aygün, önce babasını, ardından annesini kaybettikten sonra kardeşi kendisine emanet kalmıştır. Daha sonra Aygün, nakil listesine girmeyi kabul etti ve fenalaşarak kaldırıldığı hastanede kadavra donörden alınan akciğer ile sağlığına kavuştu,” diye devam etti.

İLK NEFES ANLARI SALONDA GÖSTERİLDİ

Aygün’ün akciğer naklinden sonra aldığı ilk nefes görüntüleri katılımcılara izletildi. Doktorların kameraya yansıyan görüntülerde, ameliyatı gerçekleştiren ekibin Aygün’le olan konuşmaları da yayınlandı. Başarılı operasyon sonrası ekibin Aygün’e “Sakin ol, bildiğin bir şey bu korkma. Yeni ciğerlerle ilk nefesini alırken korkmuyorsun, derin nefes al,” sözleriyle destekleme anları dikkat çekti. Aygün, yeni ciğeriyle çıkardığı ilk seste doktorlara “İyiyim” cevabını vererek umut dolu bir başlangıç yaptı. Salonda bu anlar ilgiyle izlenirken, diğer nakil bekleyen hastalar için umut ışığı oldu.

KARDEŞİ BÖBREĞİNİ VERDİ, BÖBREK HASTALIĞIYLA MÜCADELE ETTİ

Böbrek nakli geçiren Mehmet Sancak, hikayesini katılımcılarla paylaştı. Sancak, “Böbrek hastası olduğumu anlamadım. Cilt doktoruna yönlendirildim. Böbrekten protein kaçırma sorunum olduğunu öğrenince tahlil yaptırdık, fakat büyük bir sorun gözükmüyordu. Kalp doktoru nakil olmam gerektiğini söyledi,” diyerek yaşadığı süreci anlattı. Aile büyükleriyle toplandıklarında, kardeşinin böbreğini vermeye karar verdiğini ifade etti.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.