Akdeniz’deki Rus Tankere İlişkin Tehlike Uyarısı

Malta’da gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, Başbakan Robert Abela, Akdeniz’de sürüklenen bir Rus tankeriyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. İçinde yüzlerce ton yakıt barındıran tankeri uluslararası platformlarda gündeme taşıdıklarını belirten Abela, tankerin durumu hakkında Avrupa Birliği Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı ile bilgi paylaştığını ve İtalya başta olmak üzere “MED9” adlı 9 AB üyesi ülkeyle de görüştüklerini ifade etti.

FARKLI ÜLKELER ETKİLENEBİLİR

Abela, Arctic Metagaz tankerinin şu anda Malta’nın 54 mil açığında, fakat kara sularının dışında sürüklendiğini ve İtalya, Malta ve Libya’nın kurtarma alanları arasında olduğuna dikkat çekti. “Akıntıya göre farklı ülkeler etkilenebilir. Bu tankerin arızalı halde sürüklenerek denizde kalmaya devam etmesini izlemek benim için sürdürülebilir değil.” diyen Abela, tankerinin denizde bir tehlike oluşturmasının önüne geçmek için AB’nin de çıkarlarına hizmet edecek kalıcı bir çözüm bulmaları gerektiğini dile getirdi. “Bu çözümlerin neler olabileceğini araştırıyoruz ve hiçbirinin kolay olmadığını söyleyebilirim. Ancak önümüzdeki saatler veya günler içinde bu kalıcı çözümleri bulmamız gerektiğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

TAMAMLAYICI DESTEK GEREKİYOR

Abela, tankerin çekilmesi için birden fazla römorkörün gerekli olduğunu vurgulayarak, geliştirdikleri acil durum planının Malta ordusunun elinde olmayan römorkörlerin kullanımını da zorunlu kıldığını belirtti. Yerel düzeyde her duruma hazırlıklı olduklarına dikkat çeken Abela, “Hava koşullarını yakından takip ediyoruz. Planın devreye sokulması gerektiğinde gerekli tüm unsurların mevcut olmasını sağladık.” dedi.

BÜYÜK BİR ÇEVRESEL FELAKETE NEDEN OLABİLİR

İtalya ve Malta medyasında yer alan haberlerde, 277 metre uzunluğundaki tankerin 700 ton dizel yakıt ve 60 bin ton sıvılaştırılmış doğal gaz taşıdığı aktarılmakta. Gemi ile ilgili büyük bir çevresel felaket yaşanabileceği endişeleri dile getirildi. Öte yandan, İtalya Başbakanlığı’nın 13 Mart’ta yayınladığı yazılı açıklamada, İtalya hükümetinin tankerin durumunu Malta ile birlikte takip ettiği ve gerekirse destek vermeye hazır olduğunu belirttiği ifade edildi.

RUSYA, UKRAYNA’NIN SALDIRDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, 4 Mart’ta yaptığı açıklamada Ukrayna’nın, Akdeniz’de seyreden Rus tankerine insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlediğini bildirdi. Bakanlıktan gelen yazılı açıklamada, Rusya’ya ait sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tankerinin Libya kıyılarından gönderilen insansız deniz araçlarıyla saldırıya uğradığı ve tankerdeki 30 kişilik Rus mürettebatın kurtarıldığı belirtildi.