Akıllı Kanser İlaçları Üretilecek!

TÜRKİYE GALİBİYETİ HEDEFLİYOR

Türkiye, sağlık sektöründe önemli bir adım atma aşamasına geliyor. Kanser tedavisinde ihtiyaç duyulan ve SGK tarafından karşılanmayan akıllı ilaçların yüksek fiyatları, hastalar ve aileleri için yıllardır büyük bir maddi ve manevi sıkıntı oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu soruna kapsamlı bir çözüm sunmak amacıyla harekete geçti.

HASTALIKLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ ADIM

Kanser hastalarının SGK tarafından karşılanmayan bu akıllı ilaçlara sadece kendi imkanlarıyla ulaşabilmeleri, durumu daha da zorlaştırıyor. İmmünoterapide kullanılan bu ilaçların fiyatları 100 bin liradan başlayıp 2 milyon liranın üzerine çıkabiliyor. 12 kürlük bir tedavi sürecinin maliyeti 2,2 milyon lirayı bulabiliyor. Bu yüksek maliyet yüzünden hastalar çoğu zaman dava açmak zorunda kalıyor. Ancak mahkeme süreçlerinin uzun sürmesi mağduriyeti artırıyor.

KENDİ İLAÇLARIMIZI ÜRETME ZAMANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık alanındaki bu sorun karşısında duyarsız kalmadığını gösterdi ve Türkiye’nin gelişmiş bir ülke olarak akıllı ilaç üretebileceği mesajını verdi. Cumhurbaşkanı bu konudaki açıklamalarında, “Anlaşılan o ki kendi akıllı ilacımızı kendimiz yapacağız. İHA, SİHA ve KAAN’ı yapabiliyorsak, akıllı ilaçlarımızı da kendimiz üretebiliriz. Kendimizi geliştirmek için hızlı hareket edelim. Her türlü kaynak ve AR-GE desteği vererek çalışmaları başlatalım. Şu anda yaşanan mağduriyetleri giderecek adımlar atalım.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut mağduriyetlerin giderilmesi ve mahkeme süreçlerinin hızlandırılması adına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a talimat verdi. Yerli akıllı kanser ilacı üretimi için de ilgili bakanların derhal harekete geçmelerini istedi.