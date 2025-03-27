Akıllı Telefonlar İçin Yeni Düzenlemeler Geliyor

YENİ DÜZENLEME İLE GÜVENLİK ARTACAK

BTK, akıllı telefon ve tabletler için yeni düzenlemeler getiriyor. Haziran ayında yürürlüğe girmesi beklenen bu düzenlemeye göre, telefonunuzu düşürme korkusundan kurtulacaksınız. Yeni düzenleme, cihazların daha dayanıklı ve çevre dostu hale gelmesini amaçlıyor.

DAYANIKLILIK STANDARTLARI YÜKSELİYOR

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, akıllı telefon ve tabletlerin kullanım ömrünü uzatmayı hedefleyen yeni düzenlemeleri gündeme getirdi. Haziran ayında uygulanmaya başlanacak kurallar dahilinde, cihazlar 45 kez düşmeye karşı dayanıklı olacak. Ayrıca, yedek parçaların en az 7 yıl süreyle temin edilmesi zorunlu hale getiriliyor.

YEDİ YIL GARANTİ İLE KULLANIM SÜRESİ ARTACAK

Yeni düzenlemeye göre, akıllı telefon, tablet, hoparlör ve kamera gibi cihazlar için üretici firmaların, piyasaya sürdükleri ürünlerin yedek parça tedarikini en az 7 yıl boyunca sağlaması gerekecek. Böylelikle kullanıcılar, cihazlarını daha uzun süre sorunsuz bir şekilde kullanabilecek.