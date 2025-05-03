Akom’dan İstanbul’a Bahar Müjdesi!

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Mayıs ayına giriş yapmamıza rağmen, İstanbul’u etkileyen soğuk, yağışlı ve şiddetli poyrazlı hava nihayet bahar havasıyla yer değiştiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), önümüzdeki hafta ile ilgili hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, Kuzey’den gelen soğuk hava dalgasının etkilerini kaybetmesiyle İstanbul’da sıcaklıklar kademeli olarak artacak ve 22-25 dereceye ulaşacak.

HAVA DURUMUNDAKİ DEĞİŞİMLER

AKOM’un açıklamasına göre, 3 Mayıs itibarıyla İstanbul’da kuzeyden gelen kuvvetli poyraz rüzgârları ve bulutlu gökyüzünün etkisi azalıyor. Bu olgu, hava sıcaklıklarının yükselmesine imkan tanıyacak. Yeni haftayla birlikte sıcaklıkların mevsim normalleri olan 20-22 derece civarına, hatta yer yer 1-3 derece üzerine çıkarak 25 derece seviyesine ulaşması tahmin ediliyor. Bu sıcaklık artışı, son haftalarda etkili olan soğuk ve yağışlı havalardan bunalan İstanbullular için büyük bir sevinç kaynağı. AKOM, güneşli ve ılıman havanın hafta boyunca devam edeceğini, ancak sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olabileceğini vurguladı. Bu durumun trafikte dikkatli olunmasının önemini gösterdiği ifade edildi.