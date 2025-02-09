Akom’dan İstanbul İçin Kar Uyarısı

GÜNCEL HAVADURUMU UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’dan çeşitli iller için uyarılar yapıldı. Ülke genelinde Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bir hafta daha etkili olacağı ve İstanbul’da yarın yeniden kar yağışı görüleceği açıklandı. İstanbul’daki deniz çekilmesinin sebebini ise CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen detaylandırdı. Türkiye genelinde yeni haftada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında kalması bekleniyor. Ülkenin büyük bir kısmında yağışlı hava sistemi etkili olmaya devam edecek. AKOM, yeni haftada Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın İstanbul’da 3 gün boyunca devam edeceği uyarısında bulundu.

YAĞIŞLAR VE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporuna göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağını kaydetti. Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Ankara, Konya, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde aralıklı yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Yağışlar; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevresinde yağmur, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar formunda olacak. Yeni haftada Ege Bölgesi ile İç Anadolu’nun batısında hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Kalan kesimlerde yağışlar; Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise kar şeklinde görülecek.

SICAKLIK DEĞİMİ VE RÜZGAR DURUMU

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredileceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli, Marmara ve Kıyı Ege’de ise kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Marmara ve Kıyı Ege’de beklenen kuvvetli rüzgardan dolayı olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi ve iç ve doğu kesimlerde yer yer güçlü buzlanma ve don olayı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülecek.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI BEKLENTİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olmaya devam ettiğini bildirdi. Önümüzdeki hafta boyunca İstanbul’daki sıcaklıkların 5-8 °C aralığında, kış değerlerinde seyretmesi bekleniyor. AKOM, ayrıca pazartesi, salı ve çarşamba günleri İstanbul’da karla karışık yağmurun görüleceğini duyurdu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in değerlendirmesi de dikkat çekiyor; “Buz gibi var. Geçen hafta kar yağdı ama şehir merkezinde çok kısa kaldı, çünkü sıcaklık yeterli değil.”

DENİZLERDE ÇEKİLME NEDENİ

Denizlerdeki çekilmenin kış dönemi kuzey rüzgarlardan kaynaklandığı kaydedildi. Prof. Dr. Orhan Şen, “Silivri veya Urla’daki çekilme tamamen rüzgarla, meteorolojik şartlarla ilgili. Vatandaşlarımızda deprem korkusu sarmasın. Her sene olur, olağan bir durum” şeklinde ifade etti. Rüzgarın yönüne bağlı gerçekleşen çekilmenin, rüzgarın durmasıyla geçeceği belirtildi. Yeni haftada sıcaklık değerleri ise Ankara’da 4, İstanbul’da 7, İzmir’de 10, Antalya’da 15, Adana’da 13, Diyarbakır’da 8, Samsun’da 6 derece civarında seyredecek.

BÖLGELERİNE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi, çok bulutlu ve bölgenin doğu kesimleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Yer yer buzlanma ve don olayı da bekleniyor.

Ege Bölgesi ve Akdeniz ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu’da ise parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışları bekleniyor. Doğu Anadolu’da buzlanma ve donla birlikte gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’de parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sisin beklendiği bu bölgede hava şartlarına dikkat edilmesi gerekiyor.