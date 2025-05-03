Akom, İstanbul’da Sıcaklık 25 Derece!

HAVA ŞARTLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Mayıs ayına girilmesine rağmen İstanbul’u etkileyen soğuk, yağışlı ve kuvvetli poyrazlı havanın yerini nihayet bahar havasına bırakması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni haftaya ait hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının etkisini kaybetmesiyle İstanbul’da sıcaklıklar kademeli olarak artış göstererek 22-25°C’ye ulaşacak.

POLİTİKALARA GÖRE SÜREÇ

AKOM’un duyurusuna göre, bugün (3 Mayıs 2025) itibarıyla İstanbul’da kuzeyden esen güçlü poyraz rüzgarları ve bulutlu gökyüzünün etkisi azalıyor. Bu durum, hava sıcaklıklarının yükselmesine olanak tanıyacak. Yeni haftada sıcaklıkların mevsim normalleri olan 20-22°C civarına, bazı bölgelerde ise 1-3°C üzerine çıkarak 25°C’ye ulaşması öngörülüyor. Bu sıcaklık artışı, özellikle son günlerde etkili olan soğuk ve yağışlı havadan bunalan İstanbullular için sevindirici bir haber. AKOM, güneşli ve ılıman hava koşullarının hafta boyunca devam edeceğini belirtirken, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olabileceğine de dikkat çekiyor. Bu durum trafikte daha temkinli olunması gerektiğine işaret ediyor.