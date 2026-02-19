Aksaray’da Eski Eşine Ve Kuzenine Korkunç Saldırı

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi’nde yer alan 4 katlı bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Eski eşi Kübra Kılıç’ın (31) başka biriyle evleneceğini öğrenen Tolga Kuş (34), bu durumu kabullenemedi. Telefonla eski eşini arayarak tartışmaya başlarken, aynı zamanda onun yaşadığı eve yöneldi. Kapıyı zorlayarak içeri giren Tolga Kuş, Kübra Kılıç’a saldırarak darp etti. Bu esnada olay yerinde bulunan eski eşinin kuzeni Zeynep Ayas, kavgayı ayırmak için araya girdi.

KURŞUN YAĞMURU!

Tolga Kuş, belindeki tabancayı çıkararak önce eski eşine, ardından da kuzenine ateş açtı. Her iki kadın kanlar içinde yere yığılırken, Tolga Kuş daha sonra silahı kafasına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Apartmandaki sessizliğin bozulmasına neden olan silah sesleri, çevredeki sakinlerin durumu hemen acil servise bildirmesine yol açtı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi.

KURTARILAMADI

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, güvenlik önlemleri alırken sağlık görevlileri Zeynep Ayas ve Tolga Kuş’un olay yerinde yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı durumda olan Kübra Kılıç ise derhal Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen, kadın hayatını kaybetti. Olayın ardından, bölgede bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri detaylı inceleme gerçekleştirdi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı ve cansız bedenler otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ise olay üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.