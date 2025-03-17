Aksaray’da Günlük 3 Ton Süt Üretimi

DEVAM EDEN HİBE DESTEKLERİ

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla çiftçilere sunulan “Tarım ve Kırsal Kalkınma Programı” çerçevesinde hibe destekleri sürüyor. Eskil ilçesinde bulunan Bayramdüğün köyünde ikamet eden Keskin, süt üretim çiftliği kurmak için yaklaşık 4 yıl önce TKDK’ye başvuruda bulundu. Keskin, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için 3 milyon 200 bin lira hibe desteği alarak hayalini kurduğu çiftliği kurdu ve Danimarka’dan 120 gebe inek temin etti.

GÜNLÜK SÜT ÜRETİMİ

Keskin’in işletmesi, günlük ortalama 3 ton süt üretiyor ve şimdilik 240 büyükbaş hayvanla yeni süt üretim çiftliği için hazırlık aşamasında. Modern ekipmanlarla ve otomatik sağım robotu kullanarak üretim yapan 42 yaşındaki Keskin, kendi işlerini kurarak ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını belirtiyor. “Modern sistemli işletmemizi 3 yıldır işletiyoruz” diyen Keskin, hayvancılık merakının çocukluğundan geldiğini ifade ediyor. “Köyümüze bir kilometre uzaktaki tarlamıza çiftlik kurma fikrini babamla paylaştım. Modern sisteme sahip işletmeleri araştırmaya başladım.” şeklinde açıklama yapıyor.

GEBE DÜVE SATIŞI HAZIRLIKLARI

Keskin, hayvanları günde üç kez beslediğini ve işletmesinde 7 kişiye istihdam sağladığını belirtiyor. Aile olarak tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları için bu işin kendilerini yormadığını vurguladı. “Hayvanların yiyeceği kaba yemin çoğunu kendimiz üretiyoruz. Hayvanların ürettiği gübreyi de tarlalarımıza döküyoruz. Üreticilerin devlet desteklerinden yararlanmasını öneriyorum.” diyen Keskin, yeni çiftliğin kapasitesinin artacağını ve 2027 yılında gebe düve satışına başlayacaklarını belirtiyor.

Keskin, çiftlik personeli bulmanın zorluklarını da dile getirerek, “İşletmemizde her şey olmasına rağmen çalışanlara sigorta, yemek ve kalacak yer sağlayarak 33 bin lira maaş vermemize rağmen işçi bulmak zor.” diyor. Ayrıca, maaşların çalışma kalitesine göre artırıldığını ifade ediyor. Keskin, çiftlik kuracak olanlara iyi bir araştırma yapmalarını tavsiye ederek, işin zorluklarının yerinde görülmesi durumunda başarı sağlanabileceğini ekliyor.