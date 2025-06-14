Aksaray’da Otopark Yangını Ortaya Çıktı

YANGIN PANİK YARATTI

Aksaray’ın Meydan Mahallesi’nde yer alan 4 katlı bir apartmanın otoparkında meydana gelen yangın, burada yaşayanlara korku dolu anlar yaşattı. Alınan bilgilere göre, 958 Sokak’ta bulunan apartmanın otoparkında park halinde olan A.E.’ye (55) ait 05 LL 329 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple birden alev aldı.

İKİ ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Kısa süre içinde yoğun duman, tüm apartmanı sararken durumu fark eden bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer araçlara sıçramasını önlemek için hızlıca harekete geçti. Ancak otoparkta bulunan başka bir araç da yangından etkilenerek kısmi zarar gördü. İtfaiyenin süratli ve etkili müdahalesiyle yangın kısa bir süre içinde kontrol altına alındı. Güvenlik önlemleri gereği, apartman sakinleri tahliye edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.