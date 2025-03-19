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Aksaray’da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi

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OTOBÜS KAZASI DETAYLARI

Aksaray’da, Konya kara yolunun Eşmekaya mevkiinde, Mustafa Akbaba yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle şarampole devrildi. Olayın ihbar edilmesi üzerine, kaza yerine jandarma, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU

Kazada yapılan ilk incelemelere göre toplamda 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray’daki hastanelere taşındı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kaza mahalline gelerek yetkililerden bilgi aldı. Kumbuzoğlu, karla mücadele çalışmalarına 125 araç ve 60 personel ile devam ettiklerini belirtti. Konuyla ilgili olarak, “Maalesef, Marmaris’ten Van’a giden yolcu otobüsümüz, buzlanma ve tipiden dolayı şarampole devrildi. Mürettebattan 3 kişi ile birlikte otobüste toplamda 31 kişi vardı. 20 yaralımız var, bunların hastanelere nakillerini yaptık. Yaralı olmayan 10 yolcumuzu misafir edeceğiz. İlimizde başka kaza olmaması için gerekli önlemleri alıyoruz. Sürücülerimiz polislerimizin tüm uyarılarına dikkat etsin” açıklamasında bulundu.

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