“Akşener’in Kayınbiraderine Suç Duyurusu”

MERAL AKŞENER’DEN SUÇ DUYURUSU

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, avukatı aracılığıyla görüştüğü eşinin kardeşi olan ve aynı zamanda Zafer Partisi Kurucular Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyesi Hasan Basri Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu. Geçen temmuz ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, İzmit’te yaşayan kayınbiraderi Hasan Basri Akşener’in kendisi hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımları ve Meral Akşener ile sıkça iletişim kuran S.K. ile olan görüşmeleri yer aldı. Suç duyurusuna göre, S.K.’nin tehdit ve hakaret içerdiği öne sürülen mesajlarını, olayın ciddiyet taşıyacağı kaygısıyla Akşener’in avukatı üzerinden ilettiği belirtildi.

ADLİ KONTROL TALEBİ

Meral Akşener’in avukatı, suç duyurusunda Hasan Basri Akşener’in akrabalık bağı nedeniyle Meral Akşener’in ikametini ve ziyaret zamanını bilme ihtimalini vurguladı. Son günlerde Meral Akşener hakkında artan ağır eleştirilerin ve tahkir içeren söylemlerin, potansiyel bir saldırıya uğrama ihtimalini güçlendirdiğini dile getirdi. Avukat, bu tehdit söylemlerine karşı acil önlemler alınması ve adli kontrol tedbirlerine başvurulmasını talep etti.

SOSYAL MEDYADA AÇIKLAMALAR YAPTI

Hasan Basri Akşener, suç duyurusuna sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. “Bugün Meral Akşener’in şikayeti üzerine karakola ifade vermeye gittim,” diyen Akşener, daha önce hukuk mahkemesi aracılığıyla kendisine manevi tazminat davası açıldığını belirtti. Sürecin normal olduğunu düşündüğünü ifade eden Akşener, “Ancak bununla yetinmeyip, şimdi savcılığa gidip bana suikast planladığım iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş,” dedi. Kendisine yöneltilen iddialara tepki gösteren Akşener, “Soruyorum, ben PKK’lı mıyım, terörist miyim? Devlet benim kim olduğumu bilmiyor mu?” diye sordu ve kayınbiraderi olarak onu tanıdığını vurguladı. Geçmişteki ilişkilerine atıfta bulunarak, “Benden ne gibi bir şiddet gördünüz? Bu tür bir düşüncenin aklınızdan bile geçmesi yanlış,” ifadelerini kullandı. Akşener, daha önceleri büyük bir saygı gösterdiğini ancak son dönemde saygı göremediğini de ekledi.