Spor

Al-Ahly – Inter Miami Beraberlik İle Başladı

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FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI BAŞLADI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Al-Ahly ile Inter Miami arasında oynanan maçla başladı. Maçın son anlarında Lionel Messi’nin 90+6’da sağ çaprazdan attığı şut direği sıyırarak dışarı gitti. Bu şekilde, maç başladığı gibi tamamlandı ve takımlar turnuvaya birer puanla başladı.

TREZEGUET PENALTISINI KAÇIRDI

Maçın 43. dakikasında Al-Ahly, eski Trabzonsporlu Trezeguet ile bir penaltı atışı kullanma şansına sahip oldu, ancak bu fırsatı değerlendiremedi. Inter Miami kalecisi Oscar Ustari, gösterdiği performansla maçın oyuncusu seçildi. Inter Miami, 19 Haziran’da Porto ile karşılaşacakken, Al-Ahly ise Palmeiras ile mücadele edecek.

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Spor

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Başladı

Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, Kulüpler Dünya Kupası'na beraberlikle giriş yaptı. Yıldız oyuncunun son dakikada çektiği şut, direkten döndü.

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