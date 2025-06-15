Spor

Al-Ahly – Inter Miami Beraberlikle Bitti

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FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI BAŞLADI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Al-Ahly ile Inter Miami arasındaki maçla birlikte başladı. Maçın son anlarında Lionel Messi’nin 90+6’da sağ çaprazdan çektiği şut, direkten dışarı gitti. Maç başladığı gibi sonuçlandı ve her iki takım turnuvaya birer puanla giriş yaptı.

TREZEGUET PENALTI KAÇIRDI

Al-Ahly, maçın 43. dakikasında eski Trabzonsporlu Trezeguet ile penaltı atışı kullanma fırsatını değerlendiremedi. Maçın oyuncusu olarak Inter Miami kalecisi Oscar Ustari seçildi. İlerleyen tarihlerde Inter Miami 19 Haziran’da Porto ile, Al-Ahly ise Palmeiras ile karşılaşacak.

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