Al-Ahly – Inter Miami Beraberlikle Bitti

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI BAŞLADI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Al-Ahly ile Inter Miami arasındaki maçla birlikte başladı. Maçın son anlarında Lionel Messi’nin 90+6’da sağ çaprazdan çektiği şut, direkten dışarı gitti. Maç başladığı gibi sonuçlandı ve her iki takım turnuvaya birer puanla giriş yaptı.

TREZEGUET PENALTI KAÇIRDI

Al-Ahly, maçın 43. dakikasında eski Trabzonsporlu Trezeguet ile penaltı atışı kullanma fırsatını değerlendiremedi. Maçın oyuncusu olarak Inter Miami kalecisi Oscar Ustari seçildi. İlerleyen tarihlerde Inter Miami 19 Haziran’da Porto ile, Al-Ahly ise Palmeiras ile karşılaşacak.