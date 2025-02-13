Al-Musrati ve Halil Umut Meler Dikkat Çekti

İLK MAÇLARDA BEKLENMEDİK SONUÇLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda dün akşam oynanan karşılaşmalar sonucunda ilk maçlar sona erdi. Saat 23:00’da başlayan dört maçta, futbolseverler beklemedik sonuçlarla karşılaştı. Milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica, Beşiktaş’tan ayrılan Al-Musrati’nin formasını giydiği Monaco ile mücadele etti.

HAKEMİN KARARI TARTIŞMA YARATTI

Diğer yandan, Türk hakem Halil Umut Meler’in Club Brugge-Atalanta karşılaşmasında verdiği penaltı, futbol camiasında büyük bir tartışma yarattı. Bu olay, müsabakanın gündeminde önemli bir yer edindi.

DEVLER LİGİ’NDE YENİ GÜNLER

Dün gece Devler Ligi’nde yaşanan tüm gelişmeler, futbolseverlerin dikkatini çekti. Her bir maçın kendine özgü hikayeleri ve sonuçları, turnuvanın heyecanını artırdı.