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Al-Shabab, Mario Lemina ile Anlaştı

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MARIO LEMİNA İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı Mario Lemina hakkında dikkat çekici bir haber gündeme geldi. Arriyadiyah’ın duyurduğuna göre Al-Shabab, Mario Lemina ile müzakerelere başladı ve bu konuda anlaşma sağladı.

Haberde, Al-Shabab ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin devam ettiği ifade edildi. Galatasaray formasıyla sezonun ikinci yarısında Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda toplam 16 maça çıkan Mario Lemina, 1001 dakika sahada kaldı ve 1 gol ile 2 asistlik performans sergiledi.

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