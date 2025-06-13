Alanya’daki Otelde Yangın Çıktı

Yangın olayının detayları

Alanya’nın Payallar Mahallesi’nde bir otelin makine dairesinde, sabah saat 07.30’da yangın ortaya çıktı. Oteldeki kapıların mühürlü olduğu öğrenildi ve yangın esnasında müşterilerin hızla tahliyesi gerçekleştirildi. Yoğun duman meydana gelen otele, ihbarın ardından itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olay hakkında inceleme başlatıldı.

yangın makine dairesinden çıktı

Olay sonrası otel sahibi Bahri Şanlı bir açıklama yaptı. “Bu otelin sahibi olduğu şirketin sahibiyim. Yetkilisiyim. Bu otel Alanya Belediyesi tarafından tüm kapılar, giriş çıkış kapıları mühürlü. Ama yan otel de mühürlü. Bu otel yangın yönetmeliğine uygun yapıldı. Şu anda hiçbir maddi zarar yok. Maddi zarar da kablo. Kablolar ateş almış; mühürlü olduğu, giremediğimiz için. Yangın makine dairesinde çıktı. Panoların olduğu yer de su almış. Belediyeye defalarca müracaat ettik. ‘Bunların önlemini alalım’ diye ama izin vermediler. Biz mühürleri şimdi kırdık. Hava sirkülasyonu olmadığı için kablo yanıyor. Çok fazla sis çıkıyor. Dolayısıyla yangın büyük panik oluşturdu,” belirtti. Otelde az sayıda tatilci olduğunu ve onların da kendileri tarafından tahliye edildiğini ifade eden Şanlı, zararın dışında bir durum olmadığını ve yalnızca bir personelin dumandan hafif etkilendiğini aktardı.

mühür bozmadan adli işlem yapılmış

Alanya Belediyesi ekipleri tarafından daha önce birçok kez mühürlenen otel ile ilgili olarak, ‘Mühür fekki’ suçundan adli işlemlerin gerçekleştirildiği öğrenildi. Otelle alakalı ruhsatlandırma ve mevzuata aykırı faaliyette bulunulması dolayısıyla çok sayıda idari ve adli işlem uygulandığı bildirilmekte.