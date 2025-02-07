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Alaska’da Kayıp Uçak İçin Arama Başlatıldı

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KAYBOLAN UÇAKLA İLGİLİ GELİŞMELER

NBC News’de yer alan bilgilere göre, içinde 10 kişinin bulunduğu Bering Air’e ait 445 sefer sayılı Cessna 208B Grand Caravan uçağı, Alaska üzerinde kayboldu. ABD Sahil Güvenliği, uçağın Unalakleet’ten 02:37’de havalandığını ve son olarak Bering Denizi’nin Norton Sound bölgesinde kıyıdan yaklaşık 12 mil açıkta görüldüğünü bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yetkililer, uçağın beklenen saatte iniş yapmaması üzerine hemen bir arama çalışması başlattı. Uçağın bulunması için bölgedeki arama faaliyetleri sürüyor.

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