Alaska’da Trump ve Putin Buluştu

TRUMP VE PUTİN ARASINDAKİ TARİHİ GÖRÜŞME

Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirme sözü veren ABD Başkanı Donald Trump, bu amaç doğrultusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da buluştu. Trump, seçim kampanyasında sık sık dile getirdiği “savaşı sona erdirme” vaadi kapsamında bu görüşme planını gerçekleştiriyor. İki liderin buluşması, yerel saatle 11.00’de gerçekleşti, bu Türkiye saati ile 22.13’e denk geliyor.

LİDERLER ALASKA YOLUNDA

Görüşmenin ilk kısmında önce Trump’ın uçağı Alaska’ya indi. Ardından Putin’i taşıyan uçak da Elmendorf–Richardson Ortak Üssü’ne ulaştı. İki liderin buluşması için hazırlıklar yapıldı ve karşılamalar düzenlendi.

İLK TEMAS VE KARŞILAMA

Putin ve heyeti üsse geldiğinde Trump, Rus lideri uçağın içinde karşıladı. İki lider, görüşme alanına birlikte geçmek için aynı araç kullanarak ilk teması gerçekleştirdi.