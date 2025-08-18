Alaska’da Üç Taraflı Zirve Gerçekleşti

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te bir araya geldi. Görüşme sonrası Trump, basına açıklamalarda bulundu. Trump, “Bugün Putin ile görüşeceğim” ifadesiyle sözlerine başlamasının ardından çok sayıda konu üzerine konuştuğunu ve “3 taraflı bir görüşme üzerine çalışacağız” dedi. Trump, bu görüşmenin “2. Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük görüşme” olduğunu belirtti. NATO Genel Sekreteri’ne yönelik övgülerde bulunan Trump, “Harika bir iş çıkarıyorsunuz” dedi. “Macron da başından beri yanımda, onu başından beri çok seviyorum” diyerek Fransa liderinin desteğine dikkat çekti.

BARİŞ İÇİN UMUT VEREN AÇIKLAMALAR

Alaska zirvesinin bölgedeki barışa olan inancı güçlendirdiğini ifade eden Trump, Putin’in Ukrayna için güvenlik garantileri kabul ettiğini söyledi. Ayrıca, “topluca bir anlaşmaya varılacağı konusunda iyimserim” dedi ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyük rol üstleneceğini belirtti. Trump, “Savaşın hattını çizeceğiz. Putin ve Zelenski ile birlikte 3 taraflı bir görüşme gerçekleştireceğiz ve bir çözüme ulaşmaya çalışacağız.” diyerek, savaşın sona ermesi için ortak bir çözüm arayışında olduklarını vurguladı.

SAVAŞIN SONU İÇİN UĞRAŞ

Trump, “Bugün her şeyin iyi gideceğini düşünüyoruz, savaşı bitirmesi konusunda bir şansımız olduğuna inanıyorum.” diyerek, savaşın sona ermesi için çaba gösterdiklerini anlattı. İki tarafın da barışa ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Trump, “Burada 7 ülkenin liderleri var, kesin bir şekilde katılmayacağımızı söyleyemem” dedi. “Benim savaşım değil, Biden’ın savaşı” diyerek mevcut durumu eleştirdi.

UKRAYNA’NIN DURUMU VE YARDIMLAR

Zelenski, görüşme öncesi basın mensuplarına savaşın kaynağının Rusya olduğunu ve Putin’in “ödüllendirilmemesi” gerektiğini söyledi. “Ukrayna’ya verilen destek 300 milyar doların üzerinde” diyen Zelenski, “Sivilleri güvenlik altına almaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı. Savunma ihtiyacını vurgulayan Zelenski, “Öncelikle güvenimizi sağlamamız lazım” dedi ve devam eden çatışmalara “dur” demesi gerekenin Rusya olduğunu belirtti.

DEVAM EDEN GÖRÜŞMELER VE GELECEK PLANLARI

Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi öncesi, Ukrayna ve Rusya’nın özel temsilcisi Keith Kellogg ile de bir araya geldi. Zelenski, bu formatta bir toplantının ilk kez gerçekleştirileceğini belirtti. “Bir Avrupa ülkesinin barışı konuşulduğunda, bu aslında tüm Avrupa’nın barışı demektir.” diyerek, Rusya’nın saldırılarını sürdürdüğünü aktardı. Zelenski, barışın sağlanması için Trump’ın gücüne ihtiyaç olduğunu ifade etti. Toplantıda, Ukrayna’ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi gibi önemli maddelerin gündeme geleceği belirtiliyor.