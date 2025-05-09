Aldatma İddiası, Zehirli Ölüm

ŞÜPHELİ ÖLÜM VE İNCELEME SÜRECİ

Brezilya’da yaşayan 37 yaşındaki pilates eğitmeni Larissa Rodrigues, evinde hareketsiz halde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan adli tıp raporlarında, Rodrigues’in vücudunda yasadışı ve ölümcül etkileri olan “chumbinho” adlı bir tarım ilacı tespit edildi.

ŞÜPHELER KAYINVALİDE ÜZERİNDE

Polis, genç kadının kayınvalidesi tarafından zehirlendiğini düşünmeye başladı. Ancak, ortaya çıkan bir aldatma detayı, dikkatleri Rodrigues’in eşi Luiz Garnica’ya çevirdi. İddialara göre, Rodrigues eşi Garnica’nın yaklaşık 18 aydır başka biriyle ilişki yaşadığını öğrenmiş ve boşanma hazırlıklarına başlamıştı. Garnica ise eşini baygın vaziyette bulduğunu ve müdahaleden sonra sağlık ekiplerini aradığını iddia ediyor. Ancak, olay yerinde yapılan temizlik ve Garnica’nın çelişkili ifadeleri, durumu daha karmaşık hale getirdi.

TUTUKLAMALAR VE GELİŞMELER

Soruşturma kapsamında, Rodrigues’in kayınvalidesi Arrabaça’nın cinayetten kısa süre önce zehir temin etmeye çalıştığı belirlendi. Anne ve oğlu, haklarındaki suçlamaları reddetse de cezaevine gönderildi. Bu gelişmeler, olayın seyrini değiştirebilir ve daha fazla detayın ortaya çıkmasına neden olabilir.