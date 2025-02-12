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Alec Baldwin Yargılandı, Sonunda Aklanmıştı

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TRAGİK OLAYIN DETAYLARI

Eli istemeden tetiğe dokunduğunda film ekibinin iki üyesine ateş açıldı. Yönetmen hafif yaralandı, ancak görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ne yazık ki ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetti. Bu olay, tüm film dünyasında yankı uyandırdı ve derin bir üzüntü yarattı.

HUKUKİ SÜREÇ VE SONUÇ

Rust adlı western filminin setinde Ekim 2021’de gerçekleşen bu trajik olayın üzerinden üç yılın üzerinde bir süre geçti. Uzun ve karmaşık mahkeme süreçleri sonrasında, Alec Baldwin kasıtsız adam öldürme suçundan aklandı. Bu karar, yıllar süren mücadelenin ardından geldi ve Baldwin’in geleceği için önemli bir dönüm noktası oldu.

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