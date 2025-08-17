Alev Alan TIR, 8 Kilometre İlerledi

Gündem

KİMYASAL MADDE YOLCULUĞU FACİAYA DÖNÜŞTÜ

Azerbaycan vatandaşı Jamaladdin Mamadov, Kocaeli’den temin ettiği kimyasal madde ve boyayı Azerbaycan’a taşımak üzere yola çıktı. Samsun-Ankara karayolunda, TIR’ın dorsesi aniden tutuştu. Frenlerin tutmaması nedeniyle, sürücü yangın çıkmış TIR ile 8 kilometre boyunca ilerledi. TIR’daki kimyasal maddeler ve boyalar, geçiş yaptığı güzergaha yayılırken yanmaya devam etti.

KAZA VE SONUÇLARI

Yangın nedeniyle TIR, aynı yönde seyreden Çetin Yıldırım yönetimindeki otomobil ile Bora Ulu idaresindeki kamyonete çarptı. TIR’ın dorsesindeki yanan boyalar, düştüğü kamyonetin de alev almasına sebep oldu. Kazada yaralanan sürücü Çetin Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

ALEVLER ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Bariyerlere çarpan TIR sürücüsü, kendi çabalarıyla araçtan kurtulmayı başardı. Alevler, yol kenarındaki ağaçlara sıçrayarak durumu daha da tehlikeli hale getirdi. Ekipler, hem araçlardaki hem de çevredeki ağaçlık alandaki yangını söndürdü. Samsun-Ankara karayolu üzerinde yaklaşık 2 saat süreyle duran ulaşım, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrollü bir şekilde yeniden başladı. Bu süreçte yolda yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda bir araç kuyruğu oluştu.

