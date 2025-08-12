Alevler Avrupa’yı Sarıyor!

AŞIRI SICAKLAR VE KURAKLIK AVRUPA’DA YANGINLAR İLE ETKİ GÖSTERİYOR

Aşırı sıcakların ve kuraklığın sürdüğü Avrupa, büyük yangınlarla karşı karşıya kalıyor. İspanya’da günlerdir süren alevlerle mücadele çabaları devam ediyor. Başkent Madrid’e yakın Tres Cantos ormanlarında meydana gelen yangın, şehre yaklaşmış durumda. Yangınla mücadeleyi zorlaştıran sert rüzgarlar saatte 70 kilometreyi aşıyor ve sıcaklıklar 40 dereceyi buluyor. Bazı itfaiyecilerin yaralandığı bu süreçte, binden fazla kişi tahliye edildi. İber Yarımadası’nda hava sıcaklığının 42 dereceye ulaşması bekleniyor ve Sevilla bölgesine kırmızı alarm verildi.

İspanya’nın komşusu Portekiz, 10 noktada devam eden yangınlarla mücadele ediyor. Yangınlara müdahale eden 2 binden fazla itfaiyeci, yaşanan yangınların kontrol altına alınmasına çalışıyor. Hafta sonu boyunca dört ayrı yangın çıkardığı tespit edilen 50 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

İTALYA’DA YANGINLA MÜCADELE SÜRÜYOR

İtalya’nın Napoli bölgesinde de yangınlarla mücadele sürüyor. Vezüv Yanardağı çevresinde tahliye emri verildi ve yangın söndürme uçakları ile helikopterlerin de destek verdiği çalışmalar devam ediyor.

BALKANLARDAKİ YANGIN DURUMU

Hırvatistan, Karadağ ve Arnavutluk’ta yangınlarla mücadele eden yüzlerce itfaiyeci görev alıyor. Arnavutluk’ta son 24 saat içerisinde 40 farklı noktada yangın çıktığı bildirildi. Askerlerin de katıldığı operasyonlarda, yaklaşık 30 orman yangınının söndürüldüğü açıklandı. Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan’da da çok sayıda yangınla ilgili mücadele devam ediyor.