Alexa Artık Ticaret Aracı Oldu

YAPAY ZEKANIN YENİ DÖNEMİ

Yapay zeka çağında ürünlerin yeniden tasarlanması işlemi hız kazanıyor. Spor uygulamalarından yaratıcı yazılımlara kadar pek çok platform, üretken yapay zeka ile entegre edilerek güncelleniyor. Şimdi ise Amazon’un dijital asistanı Alexa bu yenilikten nasibini aldı. 11 yıllık geçmişe sahip Alexa, “Alexa+” ismiyle yenilendi. Yeni versiyon, Alexa’nın veri toplama alışkanlıklarını üretken yapay zeka ile birleştiriyor. Ancak uzmanlar, bu güncellemelerin esas olarak kullanıcı deneyiminden çok Amazon’un satış stratejisine katkı sağladığına dikkat çekiyor.

TEKLİF VE REKLAM YENİLİKLERİ

New York Times’ın Hard Fork podcast’inde Kevin Roose ve Casey Newton, Alexa+ ile ilgili deneyimlerini paylaştı. Newton, yeni nesil Echo Show 5 cihazını kullanarak Alexa+’a hızlıca erişim sağladığını ancak cihazın sürekli alışveriş önerileri sunduğunu ifade etti: “Dakikada birkaç saniye güzel sanat eserleri gösteriyor, ardından ‘Aspirin ister misin? Kağıt havlu alır mısın?’ gibi sorular soruyordu. 90 dolar verip sürekli dönen bir reklam panosu satın almışım gibi hissettim.” Ayrıca, Alexa+’ın daha doğal ses sentezi ve Uber gibi uygulamalarla daha uyumlu çalışması olumlu karşılandı. Ancak internet tarama, alarm kurma ve haber özeti gibi daha önce sorunsuz çalışan işlevlerde sorunlar yaşandığı vurgulandı. Kullanıcılara sunulan “yeni özellikler” genellikle reklam içeriklerinden oluştu. Newton, Z kuşağına ait müzik trendlerini sormak istediğinde Alexa’nın hemen Amazon Music aboneliği sunmaya çalıştığını belirtti.

VERİ GİZLİLİĞİ ENDİŞELERİ

Mart ayında gerçekleştirilen bir değişiklikle, Alexa+ artık “Ses Kayıtlarını Gönderme” seçeneğini dikkate almayacak. Bu durum, Amazon’un kullanıcıların ses verilerini süresiz bir şekilde saklama kapasitesine sahip olduğu anlamına geliyor. Teknoloji yazarları, Alexa+’ın bağlı olduğu yapay zekanın nasıl çalıştığı konusunda net bilgi verilmediğini ve bu sistemin muhtemelen Amazon’un kendi modelleri ile Claude’un birleşiminden oluştuğunu belirtiyor. Ancak sistemin tam olarak kızgın duruma gelmeden piyasaya sürüldüğü düşüncesi yer buluyor. Bu nedenle asistan, kullanıcıları yoğun bir reklam akışına maruz bırakabiliyor. Newton, “Echo ailesi, sadece Amazon’un sitesine para gönderme penceresi haline gelmiş. Bu cihazlar bana göre değil” ifadelerini kullanıyor.