Aleyna Çakır Davasında İkinci Reddedildi

DURUŞMAYA DEVAM EDİLDİ

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ölümüyle ilgili sanık Ümitcan Uygun’un intihara teşvik etme, intihar kararını kuvvetlendirme ve eziyet etme suçlarından yargılanmasına devam edildi. Dava süreci, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti. Duruşmaya başka bir dosyada tutuklu bulunan sanık Uygun ile tarafların avukatları katıldı; maktul Esen’in ve sanık Uygun’un aileleri de duruşmayı izledi. Mahkeme başkanı, duruşmada tanık dinleneceğini duyurdu.

İDDİALAR VE TANIK BEYANLARI

Duruşmada tanık olarak dinlenen Erol Uygun, sanık Ümitcan Uygun’un ağabeyi olduğunu ve Sema Esen’i kardeşiyle olan arkadaşlığı dolayısıyla tanıdığını belirtti. Uygun, kardeşinin bir gün kendisine “Sema’yı seviyorum” dediğini aktardı ve ailesinin Sema’yı istemediği için Ümitcan’ın ailesiyle bir tartışma yaşadığını öne sürdü. Olaydan bir gün önce Ümitcan ile görüştüklerini ifade eden tanık, “Kardeşim beni evime bıraktı, sonra annemin yanına gitti, gece orada kaldı. Sabah Sema’nın ölüm haberini aldık. Kendi cenazemiz gibi ilgilendik. Sema’nın abilerinden biri de oradaydı. Cenazeyi onlarla birlikte taşıdık. Ümit, gittiğimizde olay yerindeydi, perişan halde ağlıyordu.” dedi.

KEŞİF TALEBİ REDDEDİLDİ

Müşteki avukatları, tanığın ifadesinde çelişkiler bulunduğunu belirterek, tanık beyanlarını kabul etmediklerini ifade etti ve olaya ilişkin evde keşif yapılması taleplerini yineledi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, müşteki avukatlarının keşif yapılması isteğini bir kez daha reddetti. Duruşma, 26 Eylül’e ertelendi.