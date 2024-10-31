“Aleyna’nın Ölümüyle Gökhan Argın Suçlu!”

KADIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kent merkezinde, 14 Kasım Mahallesi’nde yaşayan Aleyna Ağgül, 30 Eylül 2021’de, yaşadığı apartmana bitişik olan bir apartmanın boşluğunda ölü halde bulunmuş. “Ölümümden Gökhan Argın sorumludur” yazılı bir not bırakan Aleyna’nın ölümüne dair soruşturma başlatılıyor. Bu araştırmalar sonucunda, nakliye firması sahibinin Gökhan Argın olduğu öğrenildi ve o da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Argın, adliyeye sevk edildi. “İntihara teşvik” suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Argın, adli kontrol ve imza yükümlülüğü ile il ve yurt dışına çıkma yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Ancak Cumhuriyet savcısı, bu karara itiraz etti. Savcılığın itirazı da reddedildi.

SOSYAL MEDYA VE TELEFON İNCELEMELERİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Aleyna Ağgül’ün ölümüyle ilgili olarak kayıtlara “şüpheli” olarak geçen durumu araştırıyor. Bu kapsamda onun sosyal medya hesapları ve cep telefonları, Bilişim Suçları Şube Müdürlüğü’ne inceleme için gönderildi. Yapılan incelemeler sonucunda, mahkemeye sunulan raporu inceleyen hakim, Aleyna’nın ölüme sürüklediği öne sürülen Gökhan Argın’ın yakalanması için emniyete talimat verdi. Yeniden gözaltına alınan Argın, olayın üzerinden 8 gün geçtikten sonra tutuklandı.

Evli ve iki çocuk babası olan Gökhan Argın hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve altı sayfa olan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Argın, “Şantaj”, “Basit yaralama ve intihara yönlendirme suretiyle kasten ölüme sebep verme” suçlarından ilk olarak 18 Mart 2022’de hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada alınan ifadelerin ardından duruşma 15 Nisan’a ertelendi. Aleyna Ağgül’ün ölümü ile ilgili olarak tutuklu bulunan Gökhan Argın, 15 Nisan’da ikinci kez hakim karşısına çıkarıldı. Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Erzincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan sanık Gökhan Argın, SEGBİS ile katıldı. Duruşmada savcı, esasa ilişkin mütalaasını sunup, sanığın “İyi hal indirimi” talebinin yapılmamasını, müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkında savunma yapabilmeleri için duruşmayı 27 Nisan 2022’ye erteledi.