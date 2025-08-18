Ali Berber’in Cansız Bedeni Bulundu

KAYIP ALİ BERBER’İN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETTİ

Kumbağ Mahallesi’nde 13 Ağustos’ta denize serinlemek için giren Ali Berber, kayboldu. Berber’in iki arkadaşı ise boğulmak üzereyken başarılı bir şekilde kurtarıldı. Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Atatürk Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan Berber’i bulmak amacıyla Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve AFAD ekipleri deniz ve karada geniş çaplı arama faaliyetleri yürüttü.

CENAZESİ DÜŞLİMANI MEVKİSİNDE BULUNDU

Bugün gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları sonucunda Berber’in cansız bedeni Dut Limanı mevkisinde bulundu. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Berber’in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.