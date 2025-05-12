Ali Fuat Önder: Tüm Çabasını Bugünler İçin Harcadı

GELİŞEN SÜREÇ VE ABİ SEMBOLÜ ÖNDER

Büyük değişim yolunda atılan adımlarla ‘Terörsüz Türkiye’ süreci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla 27 Şubat’ta devam etti. Bu tarih, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma ve fesih çağrısıyla önemli bir dönemeç oldu. Öcalan’ın açıklamaları sonrası, PKK’nın karşılık vereceği yanıt merakla beklenirken, sürecin içinde yer alan DEM Parti’nin İmralı heyeti üyelerinden Sırrı Süreyya Önder’in ani vefatı, Türkiye’yi derin bir acıya gömüyor. Önder’in kaybının ardından, DEV Parti, AK Parti ve MHP’den gelen destek açıklamaları art arda duyuruldu.

PKK’NIN TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Herkesin sabırsızlıkla beklediği açıklama bugün gerçekleşti. PKK, silah bırakma ve fesih kararını duyurdu. Duyurulan metinde Sırrı Süreyya Önder de anılarak, “Barış ve Demokrasi Şehidi Sırrı Süreyya Önder Yoldaşın hayallerini gerçekleştirme iddiamızı belirtiyoruz” ifadesine yer verildi. Bu ifade, sürecin önemini vurgularken, Önder’in mirasının da yaşatılacağına dair bir teminat sunuyor.

KARDEŞ VE BARIŞ VURGUSU

PKK’nın duyurusunun ardından Sırrı Süreyya Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder de önemli bir açıklama yaptı. tv100’e konuşan Ali Fuat Önder, “Amasına, fakatına, nasılına bakılmazsızın insanların birbirine sarılmasını istiyorum” dedi. Önder, ağabeyinin tüm çabasının bu günler için olduğunu belirtti ve “Maalesef kendisi göremedi. Bu yolda emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum. Bu ülkenin hayrına büyük bir iş gerçekleştirildi. Umarım devamı gelecektir. Kardeşlik ve barış kazansın istiyoruz” ifadelerini kullandı. Bu düşünceler, birleştirici bir mesaj niteliği taşıyor ve toplumda birlik duygusunu güçlendiriyor.