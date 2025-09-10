Ali H., Eşini Sokakta Darbetti

ŞİDDET ANLARI KAYDEDİLDİ

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi’nde yaşayan Ali H., tartıştığı eşine sokakta saldırdı. O sıradaki olaylar, çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada yayımlandı. Bu görüntülerin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili bir soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Ali H., polis ekipleri tarafından yakalandı. Kaydedilen görüntülerde, Ali H.’nin evden hızla çıkıp sokaktaki eşini defalarca yumruklarken, yere düşen eşini sürüklediği ve kaçmaya çalışırken eşinin başındaki eşarp ile boğmaya çalıştığı anların yer aldığı görülüyor. Olaydan sonra, Ali H. eşini bırakıp evine doğru yürümeye devam etti. Soruşturma işlemleri devam ediyor.