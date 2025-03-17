Ali Karahasanoğlu, İmamoğlu Eleştirisinde Hadise’yi Hedefledi

YAZIDA HEDEF GÖSTERİLEN İSİMLER

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldığı ve şarkıcı Hadise’ye yönelik sözleriyle dikkat çeken köşe yazısı, 17 Mart 2025’te yayımlandı. Yazının İmamoğlu’nun yönetim politikalarını eleştirmesi ve Hadise’yi bu konuya dahil etmesi, sosyal medyada yoğun bir tartışma başlattı. Bu olay, siyaset ve magazin gündeminin iç içe geçtiği nadir bir durum olarak öne çıktı.

İMAMOĞLU’NA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Karahasanoğlu, yazısında İmamoğlu’nun metro projeleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan onay beklediğini öne sürdü. Ancak bu iddialarının gerçeklerle örtüşmediğini belirtti. “Ekrem bu, hiç usanmaz, pancarı turp diye göstermeye devam eder: ‘Sayın cumhurbaşkanı bir imzanızı bekliyor. Bir imza atacaksınız, İstanbul’un ulaşım sorunu çözülecek’ der. Alışmış bir defa, tahrifat yapmaya” ifadeleriyle İmamoğlu’nu eleştirdi. Yazının bu kısmı, İBB’nin finansal yönetimini sorgulamayı amaçladı.

HADİSE’YE YÖNELİK SERT SÖZLER

Yazının en çarpıcı kısmı, Karahasanoğlu’nun Hadise’ye yönelttiği sert ifadeler oldu. Karahasanoğlu, İBB’nin Hadise’ye büyük miktarda ödeme yaptığını belirtirken, “Hadise isimli iç çamaşırı ile sahneye çıkan şarkıcıya milyonlarca liralık ödeme yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan izin istemiyor. ‘Bu bacak gösterici için, milyonlar vereceğiz. Bir imza atar mısınız’ demiyor. Biliyor ki, Cumhurbaşkanı ‘İsrafa gerek yok’ diyecek” dedi. Bu ifadeler, Hadise’nin sahne tarzını eleştiren bir bağlamda yer aldı ve İBB’nin harcama politikalarının sorgulanmasına neden oldu.

SOSYAL MEDYADA YANSIMALAR

Karahasanoğlu’nun Hadise’ye yönelik kullandığı “iç çamaşırı ile sahneye çıkan” ve “bacak gösterici” ifadeleri, sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar, bu sözleri sert ve uygunsuz buldu. X platformunda yapılan paylaşımlar, yazının hem İmamoğlu hem de Hadise’ye yönelik üslubunu tartışma konusu haline getirdi. Tepkiler, yazının yayımlanmasından çok geçmeden hızla yayılarak büyüdü.