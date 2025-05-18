Ali Koç, Derneği İmza Toplama İçin Bastı

FENERBAHÇE’DE KONGRE TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde kongre tartışmaları hız kazanıyor. Cuma günü bir araya gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, eylül ayında seçimli bir kongre yapılmasını kararlaştırdı. Ancak, sarı-lacivertliler daha erken bir tarihte olağanüstü kongre yapılması için taraftarlar ve taraftar dernekleri tarafından bir kampanya başlatıldı. Kongre kararı için yaklaşık 9 bin imzanın toplanması gerektiği belirtilirken, özellikle Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’nin öne çıkardığı ‘Geleceğe İmza’ kampanyasının önemli bir etki yarattığı ve hedeflenen sayıya yaklaşıldığı ifade edildi.

ETKİSİ GÜÇLÜ TARTIŞMALAR

Kongre tartışmaları sürerken, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’tan dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Oda TV’de yayınlanan habere göre, Ali Koç ve beraberindekiler, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne giderek imza toplama süreci hakkında dernek başkanı Emrah Tunay’a sert bir tepki gösterdi. Koç’un Tunay’a “Siz beni indirmeye mi çalışıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz?” şeklindeki çıkışı dikkat çekti. Yaşanan tartışma, çevredeki taraftarların müdahalesiyle son buldu.