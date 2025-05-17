Ali Koç, Derneği İmzalar İçin Bastı

FENERBAHÇE KONGRE TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Fenerbahçe Spor Kulübü’ndeki kongre meseleleri giderek daha fazla önem kazanıyor. Cuma günü bir toplantı gerçekleştiren yönetim kurulu, eylül ayında seçimli kongre yapılmasına karar verirken, taraftarlar ve taraftar dernekleri daha önce gerçekleştirilmiş olağanüstü seçimli kongre talebiyle bir kampanya başlatıyor. Fenerbahçe’de kongre kararı alınabilmesi için yaklaşık 9 bin imza gerekiyor ve özellikle Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği tarafından başlatılan ‘Geleceğe İmza’ kampanyası, hedeflenen sayıya ulaşmak için etkisini gösteriyor.

KONGREDE TARTIŞMALAR ALEVLENİYOR

Kongre tartışmaları devam ederken, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’tan oldukça ilgi çekici bir tepki geldi. Oda TV’de yer alan habere göre; Koç ve beraberindekiler, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne giderek imza toplanması konusunda dernek başkanı Emrah Tunay’a sert bir şekilde karşı çıktı. Koç’un, Tunay’a “Siz beni indirmeye mi çalışıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz?” şeklindeki bağırışları iddialar arasında yer alıyor. Taraflar arasındaki bu gerginlik, çevrede bulunan taraftarların müdahalesiyle sona erdi.