Ali Koç Detayı İlk Defa Açıkladı

FENERBAHÇE BAŞKANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Fenerbahçe’nin başkanı Ali Koç, bu ay gerçekleştirilecek seçim öncesi kongre üyeleri ile bir araya geldi. Koç, Uraz Kaygılaroğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı programda, camianın son dönem gündemine ilişkin dikkat çekici açıklamalara imza attı. Başkan Koç, yakın zamanda görevden alınan ünlü teknik direktör Jose Mourinho’nun ayrılığına da değindi.

MOURINHO’YA YOL VERME NEDENİ

Koç, Portekizli teknik adamın gönderilme sebebi hakkında ilk kez bilgi vererek, “Mourinho’yu neden gönderdik?” sorusunu yanıtladı. Başkan, Benfica maçı sonrası geçen yıl oynanan futbolun devam edeceği hissinin oluştuğu için Mourinho ile yolları ayırdıklarını belirtti. Koç, “Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık.” dedi.

Ali Koç, bu konuyla ilgili detaylı ifadelerde bulundu. “Mourinho’yu neden gönderdik? İlk kez burada açıklıyorum. Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı. Her şeyden öte dost olduğum biriyle ayrılmak zordu. Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz. Benfica’ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık. Bu futbol Avrupa’da iş yapar ama Türkiye’de çoğu maçta ezip geçmemiz gerekiyor. Her maçta geriye düşüp öne geçmek için çırpınıyoruz.”