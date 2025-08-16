Ali Koç Otobüsünde Taraftar Buluşması

STADYUM ÇEVRESİNDE GÖZTEPE TARAFTARLARINDAN MÜDAHALE

Süper Lig’de bu akşam oynanacak Göztepe-Fenerbahçe maçı öncesinde stadyum çevresinde olaylar yaşandı. Göztepeli taraftarlar, Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüslerin stada varmasıyla birlikte deplasman tribününe doğru hareket etti. Deplasman otobüsleri geldiği sırada, bazı Göztepe taraftarları otobüslerin yönüne gitmek istemesi üzerine gerginlik yaşandı.

İZMİR EMNİYETİ MÜDAHALE ETTİ

Taraftarlara, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı Toplumsal Suçlarla Müdahale Araçları (TOMA) tarafından su ve biber gazı ile müdahale gerçekleştirildi. Olayların daha da büyümemesi için güvenlik güçleri etkin bir şekilde görev yaptı.

ALİ KOÇ TARAFTARLA BULUŞTU

Fenerbahçe’nin başkanı Ali Koç, maç öncesinde taraftarlarıyla bir araya geldi ve birlikte otobüste stadyuma gitti. Bu anlar, Fenerbahçe’nin resmi sosyal medya hesabında paylaşılarak duyuruldu. Sarı lacivertli takım, “Sen ben yok, Fenerbahçe var! Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Büyük Taraftarımızla birlikte stat yolunda!” ifadeleriyle taraftarlara seslendi.