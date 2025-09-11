Ali Koç, Şampiyonluk Sözleri Verdi

Fenerbahçe’de başkan ve başkan adayı Ali Koç, kongre üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda çeşitli konulara değinirken, transfer durumuna da açıklık getirdi. Koç, başkanlığında takımın şampiyonluk borcunu ödeyeceğini dile getirdi.

FENERBAHÇE BENİM İÇİN AİLE

Ali Koç, sözlerine Fenerbahçe’nin kendisi için önemini anlatarak başladı. “Fenerbahçe benim için aile” diyen Koç, kulübü her zaman kalbinin en özel yerinde taşıdığını vurguladı ve sahiplendiği sevginin, hiç bir koşula bağlı olmadığını belirtti.

SEVDAIMIZIN PEŞİNDEYİZ

Koç, açıklamalarında sarı-lacivertli renkler için duyduğu tutkunun altını çizdi. “Kayıtsız şartsız ne olursa olsun, sevdamızın peşindeyiz” ifadesini kullanan başkan adayı, çocukluğundan beri sevginin ardında durmayı öğrendiğini ve taraftarların destek vermesi gerektiğini ifade etti.

TAAHHÜT EDİLEN DESTEK

Takımın bu yıl tarihindeki en güçlü kadrosunu oluşturduğunu söyleyen Koç, taraftarların desteğinin kritik önem taşıdığını belirtti. Feyenoord maçındaki yoğun taraftar desteği örneği ile, iç sahada da benzer bir performans yakalamaları gerektiğini vurguladı.

YENİ KALİTE İÇİN ÇABA

Ali Koç, kadronun kalitesinde önemli bir artış sağladıklarını ifade etti. “Kadro kalitemizi 125 milyon eurolardan 315 milyon eurolara çıkardık” diyen Koç, futbol takımının gelişimi için geçtikleri aşamaları örneklerle anlattı.

MALİ BAĞIMSIZLIĞA YAKLAŞIYORUZ

Mali bağımsızlık konusuna da değinen Koç, bu konuda önemli ilerlemeler kaydettiklerini açıkladı. Projelerin onaylandığını belirterek, “Eli kulağında” ifadesiyle bu konudaki gelişmeleri müjdeledi.

BİRLİK BERABERLİĞİ YENİDEN SAĞLAMALIYIZ

Camiada birliğin önemi hakkında konuşan Koç, geçmişteki mücadele ruhuna dönmeleri gerektiğini ifade etti. Fenerbahçelilerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin, gelecekteki başarılara kapı açacağını belirtti.

TRANSFER GÜNDEMİ

Transfer konusuna değinen Ali Koç, ihtiyaç duydukları pozisyona bir 8 numara arayışında olduklarını belirtti. “Bissouma’nın eli kulağındaydı ama sakatlandı” diyen Koç, takımda genç bir isim üzerinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

ŞAMPİYONLUK BORCUMUZ VAR

Ali Koç, camiaya olan en büyük borçlarının şampiyonluk olduğunu söyledi. “Bu borcu ödeyeceğiz” ifadesiyle, camianın geleceği hakkında önemli mesajlar verdi.

FENERBAHÇE’YE GÜVENİMİZ TAM

Koç ayrıca, “Fenerbahçe’den güçlü kimse yoktur. Bizi durdurabilecek kimse yoktur” diyerek, camianın gücünü vurguladı.

JOSE MOURINHO İLE YOLUN AYRILIŞI

Jose Mourinho ile yollarının ayrıldığını da hatırlatan Koç, bu süreçte maçlarda istedikleri sonuçları almadıklarını belirtti. “Tünelin ucunda ışık göremediğimiz için yollarımızı ayırdık” diyerek durumu özetledi.

DOMENICO TEDESCO İLE YENİ DÖNEM

Yeni teknik direktörleri Domenico Tedesco hakkında bilgi veren Koç, “Tedesco her anlamda çok hazırdı” dedi. Tedesco’nun önce ofansif, daha sonra esnek oyun anlayışına sahip biri olduğunu belirterek yeni döneme dair umutlandırdı.