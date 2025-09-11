Ali Koç Şampiyonluk Vaat Etti

ALI KOÇ, KONGRE ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Fenerbahçe Başkanı ve başkan adayı Ali Koç, kongre üyeleriyle buluştu. Koç, çeşitli konular üstüne açıklamalarda bulunurken transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Seçilmesi durumunda şampiyonluk borcunu ödeyeceğini ifade etti.

FENERBAHÇE BENİM İÇİN AİLE

Koç, sözlerine şöyle başladı: “Fenerbahçe benim için aile. Kayıtsız, şartsız, saf bir sevgiyle kucakladığım, peşini bırakmadığım, şartlar ne olursa olsun hep kalbimin en güzel yerinde duran bir değer.”

KAYITSIZ ŞARTSIZ DESTEK VERMELİYİZ

Açıklamalarına devam eden Koç, “Kayıtsız şartsız ne olursa olsun sevdamızın peşindeyiz. Bize çocukluğumuzda şartlar ne olursa olsun sevdamızın peşinden gitmeyi öğrettiler. Pazara kadar değil mezara kadar bizde…” ifadelerini kullandı. Takıma destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Koç, “Tarihimizin en kuvvetli kadrosunu kurduğumuz bu sezonda takımımıza ihtiyacı olan desteği vermeliyiz. Feyenoord maçında olduğu gibi deplasman seyircimizin performansını iç sahada da verebilirsek en çok yine biz taraftarlar mutlu oluruz.” dedi.

KALITEMİZİ ARTIRDIK VE MALİ BAĞIMSIZLIK

Kadro kalitesinin artırıldığını belirten Koç, “Kadro kalitemizi 125 milyon eurolardan 315 milyon eurolara çıkardık. Kameni’lerden Ederson’lara geldik.” şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca, mali bağımsızlık üzerine de şunları söyledi: “Mali bağımsızlığımıza ramak kaldı. Eli kulağında. Bunları gerçekleştirecek projeler onaylandı. Dolayısıyla ben de muhalefetin yerinde olsam ekonomisi düzelmiş bu Fenerbahçe’ye aday olmak isterdim!”

CAMİADA BİRLİK VE TRANSFER AÇIKLAMASI

Camiadaki birlikteliğin önemine vurgu yapan Koç, “Camiada değiştirmemiz gereken en büyük şey birlik beraberliğimiz. 3 Temmuz sürecindeki mücadele ruhuna geri dönmeliyiz.” dedi. Transfer çalışmalarına ilişkin olarak ise “Hepimiz bir 8 numara istiyoruz. Bissouma’nın eli kulağındaydı, sakatlandı. Zeki bir 8 numara istiyoruz. Topu akıllıca dağıtabilecek, box to box oynayabilen. Genç bir isim üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Fenerbahçe’de son dakikaya kadar transfer bitmez. Gelen de bitmez, giden de bitmez. Şartları son ana kadar zorlayacağız.” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK BORCUMUZ VAR

Ali Koç, camiaan en büyük borcun şampiyonluk borcu olduğunu belirterek, “Bizim bu camiaya en büyük borcumuz Bankalar Birliği de değil, şampiyonluk borcu. Bu borcu ödeyeceğiz. Camiamız o yüzden bir karar verecek. 7 yıldır ekilen tohumların meyvelerini mi toplayacağız? Yeni bir maceraya mı atılacağız?” dedi.

FENERBAHÇE’DEN GÜÇLÜSÜ YOK VE YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKLAMASI

Koç, “Güzel ülkemizde bir ve bütün olmuş Fenerbahçe’den güçlü kimse yoktur. Bizi durdurabilecek kimse yoktur.” diye konuştu. Jose Mourinho ile yollarının ayrılması konusuna değinen Koç, “Sezona başlarken hocamıza oyun stiliyle ilgili birçok beklentimiz olduğunu anlattık. Camiamızın beklentisini, Fenerbahçe DNA’sının gerekliliklerini anlattık. Her şeyi karşılıklı değerlendirdik. Hakkını da teslim etmek gerekiyor geldiği günden bu yana ağır bir şekilde çalıştı. Ancak istediğimiz gibi sonuç olmadı. Tüm emekleri için teşekkürler.” dedi. Yeni teknik direktör Domenico Tedesco hakkında ise, “Tedesco her anlamda çok hazırdı. İkinci görüşmeden itibaren bize rakip analizleriyle geldi. Kendisine de birçok teklif vardı. Şampiyonlar Ligi’nde son 16 başarısı elde etmiş, Avrupa Ligi’nde yarı final görmüş, bireysel oyuncu performanslarını önemli anlamda geliştirmiş bir isim. Aklında önce ofansif oyun olan ancak esnek oyun anlayışına da sahip bir isim.” açıklamasını yaptı.