Ali Koç, Seçim Çalışmalarını Başlattı

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TARİHLERİ BELİRLENDİ

Fenerbahçe Kulübü’nde olağanüstü genel kurul toplantısı, 13-14 Eylül’de gerçekleştirilecek. Eğer ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, genel kurul 20-21 Eylül’de tekrar düzenlenecek. Kulübün yapılan açıklamasına göre olağanüstü genel kurul, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde saat 10.30’da Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında toplanacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanmaması durumunda, ikinci oturum yine aynı yer ve saat diliminde, aynı gündemle gerçekleştirilecek.

GENEL KURULA KATILIM HAKKI

Açıklamada, genel kurula katılma hakkı bulunan üye sayısının 49 bin 268 olduğu bildirildi. Bu durum, toplantıya katılmak isteyenlerin sayısının ne kadar yüksek olduğunu göstermekte.

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün mevcut başkanı Ali Koç’un, kongre sürecinde iletişim çalışmalarını yapacağı X hesabı duyuruldu. Böylece Ali Koç’un seçim çalışmaları resmen başlamış oldu.