Ali Koç’tan İlginç Açıklama Geldi!

FENERBAHÇE’DE OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURUL HIZLANIYOR

Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sürecine hızla yaklaşırken, başkan Ali Koç önemli açıklamalar yaptı. Katıldığı bir organizasyonda kurula dair düşüncelerini paylaşan Koç, finansal durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. “Nereden nereye geldiğimiz ortada. Tesisleşme hamlemizi yapıyoruz. Bu sene bu mücadelenin şampiyonluk ile taçlandırılması gerekiyor. Yeni macera mı? Hatalarından tecrübeler kazanmış biri ile şampiyonluğa ilerlemek mi?” şeklinde konuştu.

ARA LANDI SATMAKTANSA GELİŞTİRMEK İSTİYOR

Başkan Koç, arazi satma fikrine karşı olduğunu vurguladı. “Emlak Konut ile iş birliğine gittik. Araziyi satmaktansa beraber geliştirelim, borcumuzu kapatalım, kulübümüze gelir kalsın. Bir diğeri ise 50-60 milyon Euro beklediğimiz Kenan Evren Projesi. Tesisleşmelerimizin bir kısmı sportif, bir kısmı ise finansal.” ifadelerini kullandı.

ENFLASYONUN ETKİLERİ VE YAPTIKLARININ KÜÇÜMSENMESİ

Koç, enflasyonun kulübün mali yapısını etkilediğine dikkat çekti: “Yaptıklarımız küçümseniyor. Futbolda başarı olsaydı her şey daha farklı algılanacaktı. Bunları yaparken gelirlerimizin yarısı bankalar birliğine gidiyor. 2018’de 44 milyon Euro TV gelirimiz varken, şimdi 14’lere düştü. Faizler %10-%12’lerden nerelere geldi. Enflasyon ortada. Sportoto gelirleri iyice düştü.”

AZİZ YILDIRIM’A VURGU YAPILDI

Fenerbahçe Başkanı, eski başkan Aziz Yıldırım’ın mirasına da değindi. “Sayın Aziz Yıldırım’ın başlattığı Dünyanın En Büyük Spor Kulübü vizyonunu geliştirdik, büyüttük, çok daha ileriye taşıdık. Başarılar kazandık. Buse Naz’lar ve sair… Gençlere ilham kaynağı olabiliyor ise bizim yaptığımız bu yatırımlar sayesinde.” diyerek Yıldırım’ın katkısını övdü.