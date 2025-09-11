Ali Koç’tan Şampiyonluk Vaatleri

Fenerbahçe’de başkan ve başkan adayı Ali Koç, kongre üyeleriyle bir araya geldi. Koç, bu buluşmada farklı konularda açıklamalarda bulunduğu gibi transfer süreci hakkında da bilgiler verdi. Seçim sonrası şampiyonluk borcunu ödeyeceğini vurguladı.

AİLE OLARAK GÖRÜYOR

Koç, konuşmasına şöyle başladı: “Fenerbahçe benim için aile. Kayıtsız, şartsız, saf bir sevgiyle kucakladığım, peşini bırakmadığım, şartlar ne olursa olsun hep kalbimin en güzel yerinde duran bir değer.”

SEVDA DOLU GÜNLER

Açıklamalarını devam ettiren Koç, “Kayıtsız şartsız ne olursa olsun sevdamızın peşindeyiz. Bize çocukluğumuzda şartlar ne olursa olsun sevdamızın peşinden gitmeyi öğrettiler. Pazara kadar değil mezara kadar bizde…” ifadelerini kullandı.

TAM DESTEK GEREKİYOR

Koç, takıma destek verilmesi gerektiğini belirterek, “Tarihimizin en kuvvetli kadrosunu kurduğumuz bu sezonda takımımıza ihtiyacı olan desteği vermeliyiz. Feyenoord maçında olduğu gibi deplasman seyircimizin performansını iç sahada da verebilirsek en çok yine biz taraftarlar mutlu oluruz.” diye ekledi.

KALİTE ARTIŞI

Koç, kadro kalitesini artırdıklarını vurgulayarak, “Kadro kalitemizi 125 milyon eurolardan 315 milyon eurolara çıkardık. Kameni’lerden Ederson’lara geldik. Kalitemizi artırdık.” sözlerini kullandı.

MALİ BAĞIMSIZLIĞA YAKLAŞIYORUZ

Mali bağımsızlık konusuna değinen Koç, “Mali bağımsızlığımıza ramak kaldı. Eli kulağında. Bunları gerçekleştirecek projeler onaylandı. Dolayısıyla ben de muhalefetin yerinde olsam ekonomisi düzelmiş bu Fenerbahçe’ye aday olmak isterdim!” diye belirtti.

BİRLİĞİ SAĞLAMALIYIZ

Camiadaki birlik konusunu konuşan Koç, “Camiada değiştirmemiz gereken en büyük şey birlik beraberliğimiz. 3 Temmuz sürecindeki mücadele ruhuna geri dönmeliyiz.” dedi.

TRANSFER DÜZENLEMELERİ

Transfer hakkında Koç, tüm takımın bir 8 numara arayışında olduğunu ifade etti. “Bissouma’nın eli kulağındaydı, sakatlandı. Zeki bir 8 numara istiyoruz. Topu akıllıca dağıtabilecek, box to box oynayabilen. Genç bir isim üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Fenerbahçe’de son dakikaya kadar transfer bitmez. Gelen de bitmez, giden de bitmez. Şartları son ana kadar zorlayacağız.” açıklamasını yaptı.

ŞAMPİYONLUK VAADİ

Ali Koç, şampiyonluk borcunu ödeyeceğini belirterek, “Bizim bu camiaya en büyük borcumuz Bankalar Birliği de değil, şampiyonluk borcu. Bu borcu ödeyeceğiz. Camiamız o yüzden bir karar verecek. 7 yıldır ekilen tohumların meyvelerini mi toplayacağız? Yeni bir maceraya mı atılacağız?” diye sordu.

GÜÇLÜ BİR CEMAAT

Koç, Fenerbahçe’nin gücüne de vurgu yaparak, “Güzel ülkemizde bir ve bütün olmuş Fenerbahçe’den güçlü kimse yoktur. Bizi durdurabilecek kimse yoktur.” dedi.

JOSE MOURINHO İLE YOLLAR AYRILDI

Koç, yollarının ayrıldığı Jose Mourinho hakkında ise “Sezona başlarken hocamıza oyun stiliyle ilgili birçok beklentimiz olduğunu anlattık. Camiamızın beklentisini, Fenerbahçe DNA’sının gerekliliklerini anlattık. Ancak istediğimiz gibi sonuç olmadı. Tüm emekleri için teşekkürler.” dedi.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR TEDESCO

Yeni teknik direktör Domenico Tedesco hakkında Koç, “Tedesco her anlamda çok hazırdı. İkinci görüşmeden itibaren bize rakip analizleriyle geldi. Kendisine de birçok teklif vardı. Şampiyonlar Ligi’nde son 16 başarısı elde etmiş, Avrupa Ligi’nde yarı final görmüş, bireysel oyuncu performanslarını önemli anlamda geliştirmiş bir isim.” diyerek sözlerini sonlandırdı.