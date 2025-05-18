Ali Koç’tan Seçim Duyurusu Geldi

ALİ KOÇ’TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe’nin başkanı Ali Koç, güncel konulara yönelik önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Koç, seçimli genel kurul kararı alındığını resmen duyurdu. Açıklamalarında, yaz aylarında yapılması planlanan bir seçimin kulübün menfaatleri açısından uygun olmadığını belirtti.

İMZA SÜRECİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Koç, “Yönetim kuruluyla yaptığımız değerlendirme doğrultusunda yaz aylarında yapılacak muhtemel bir seçimin camiamızın menfaatleri doğrultusunda olmadığını ifade etmek istiyorum. İmza süreciyle ilgili fikrimiz aynen devam etmektedir. İmza toplayarak olağanüstü genel kurula gidilmesi bugüne kadar yaşanmamıştır,” dedi. Ayrıca, bu yöntemin dönüşü olmayan yaralar açabileceğini vurguladı.

MANİPÜLASYON UYARISI

Tarihsel olarak camianın ortak akılla hareket ettiğini hatırlatan Koç, süreci manipüle edenlerin olduğuna dikkat çekti. İmza toplanması durumunda kurul sürecinin en az 7-8 hafta süreceğini ifade etti. Koç, “Kulübümüzün gelecek sezon için kaderini şekillendirecek bir karardır,” şeklinde düşüncelerini aktardı.