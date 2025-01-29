Ali Koç’tan Sol Bek Transferi Atağı

FENERBAHÇE’DE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminin transfer çalışmalarını hızlandırmasıyla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Talisca’yı kadrosuna katmasının ardından bir transfer bombası daha patlatmaya hazırlanıyor. Manchester United’da forma giyen bir yıldız futbolcu için harekete geçildiği belirtiliyor. Fenerbahçe’de Diego Carlos, Milan Skriniar ve Talisca’nın ardından sol bek transferinin de gündemde olduğu ifade ediliyor. Yönetim bu bölge için aceleci davranmamakla birlikte birçok oyuncunun ismini listeye alarak çalışmalarını sürdürüyor.

YENİ OYUNCULAR İÇİN TEKLİFLER DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Hammarby’nin genç yeteneği için 9 milyon Euro’luk bir teklif yaptı. İlk sezonunda 24 maçta 9 gol ve 4 asistle öne çıkan 18 yaşındaki futbolcu için pazarlıkların sürdüğü bildirildi. Ancak Bazoumana Toure, Hoffenheim’a transfer oldu. Alman ekibi Fildişi Sahilli genç yeteneği 14 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. Ayrıca, İspanyol savunmacı Mario Hermoso da Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alıyordu. Sarı-Lacivertliler, Hermoso için bir anlaşma sağlasa da tercihlerini Skriniar ve Diego Carlos’tan yana kullanarak bu transferi gerçekleştirmedi.

PARA TARTIŞMALARI VE KİRALAMA SÜRECİ

Almanya’dan gelen haberlere göre, Leverkusen, 29 yaşındaki Hermoso’yu sezon sonuna kadar kiralamak için Roma ile her konuda anlaştı. İspanyol futbolcunun sağlık kontrolünden geçirilmesi bekleniyor. Fanatik’te yer alan bilgiler, Fenerbahçe’nin savunmanın solu için birçok futbolcuyu listesine alarak çalışmalarına devam ettiğini gösteriyor. Manchester United’ın Hollandalı futbolcusu Malacia da Fenerbahçe’ye önerildi. 2022 yılında Feyenoord’dan 15 milyon Euro’ya transfer edilen Malacia, diz sakatlığı nedeniyle beklenen performansı gösteremedi. Bu sezon 8 maçta 315 dakika süre alan sol bek, Manchester United’ın Lecce’nin sol beki Patrick Dorgu’yu kadrosuna katmaya hazırladığı için düzenli oynayabileceği bir takıma gönderilmek isteniyor. Yıldız futbolcunun, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerildiği ve teknik ekiple bu durumu paylaşan yönetimin, Mourinho’dan gelecek rapora göre hareket edeceği öğrenildi.