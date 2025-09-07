Gündem

Ali Koç’un Aday Listesi Belli Oldu

Ali Koç’un kampanya sayfasında, ABD merkezli sosyal medya platformundaki hesabından yapılan duyuruya göre, Fenerbahçe Yüksek Divan Kuruluna sunulan aday listesinde aşağıdaki isimler yer alıyor: Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman.

Alzheimer, Toplum Sağlığına Etkiliyor

Doç. Dr. Aslıhan Taşkıran Sağ, Alzheimer Ayı vesilesiyle Alzheimer hastalığına karşı toplumsal farkındalığın artırılmasının ve yaşam tarzı değişikliklerinin önemini vurguladı.
Japonya Başbakanı İşiba İstifa Edecek

Japonya Başbakanı Şigeru İşiba, partideki bölünmeyi önlemek amacıyla istifa kararı aldığını duyurdu. Bu gelişme, siyasi arenada önemli tartışmalara yol açtı.

