“Ali Koç’un Şampiyonluk Borcu”

ALİ KOÇ’LA KONGRE ÜYELERİ BULUŞTU

Fenerbahçe’nin başkanı ve başkan adayı Ali Koç, kongre üyeleriyle bir araya geldi ve pek çok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili yapılan konuşmalarda Ali Koç, seçim kazanmaları durumunda şampiyonluk borcunu ödeyeceğini ifade etti.

FENERBAHÇE BENİM İÇİN AİLE

Koç, “Fenerbahçe benim için aile. Kayıtsız, şartsız, saf bir sevgiyle kucakladığım, peşini bırakmadığım, şartlar ne olursa olsun hep kalbimin en güzel yerinde duran bir değer” diyerek sözlerine başladı. Aşklarının peşinde koşmaya devam edeceklerini vurguladı. “Kayıtsız şartsız ne olursa olsun sevdamızın peşindeyiz. Bize çocukluğumuzda şartlar ne olursa olsun sevdanın peşinden gitmeyi öğrettiler. Pazara kadar değil mezara kadar bizde…” şeklinde konuştu.

TAKIMA DESTEK VERİLMELİ

Ali Koç, takıma destek verilmesi gerektiğini belirterek, “Tarihimizin en kuvvetli kadrosunu kurduğumuz bu sezonda takımımıza ihtiyacı olan desteği vermeliyiz. Feyenoord maçında olduğu gibi deplasman seyircimizin performansını iç sahada da verebilirsek en çok yine biz taraftarlar mutlu oluruz” dedi.

KALİTE ARTTI

Kadro kalitelerini artırdıklarını vurgulayan Koç, “Kadro kalitemizi 125 milyon eurolardan 315 milyon eurolara çıkardık. Kameni’lerden Ederson’lara geldik. Kalitemizi artırdık” şeklinde açıklama yaptı.

MALİ BAĞIMSIZLIĞA YAKLAŞILIYOR

Mali bağımsızlık konusunu da ele alan Koç, “Mali bağımsızlığımıza ramak kaldı. Eli kulağında. Bunları gerçekleştirecek projeler onaylandı. Dolayısıyla ben de muhalefetin yerinde olsam ekonomisi düzelmiş bu Fenerbahçe’ye aday olmak isterdim!” ifadelerini kullandı.

BİRLİK BEERABERLİK GEREKİYOR

Koç, camiadaki birliğin önemine dikkat çekerek, “Camiada değiştirmemiz gereken en büyük şey birlik beraberliğimiz. 3 Temmuz sürecindeki mücadele ruhuna geri dönmeliyiz” dedi.

TRANSFER GÜNDEMİ

Transfer konusuna gelindiğinde Ali Koç, “Hepimiz bir 8 numara istiyoruz. Bissouma’nın eli kulağındaydı, sakatlandı. Zeki bir 8 numara istiyoruz. Topu akıllıca dağıtabilecek, box to box oynayabilen. Genç bir isim üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Fenerbahçe’de son dakikaya kadar transfer bitmez. Gelen de bitmez, giden de bitmez. Şartları son ana kadar zorlayacağız” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK BORCUMUZ VAR

Koç, “Bizim bu camiaya en büyük borcumuz Bankalar Birliği de değil, şampiyonluk borcu. Bu borcu ödeyeceğiz. Camiamız o yüzden bir karar verecek. 7 yıldır ekilen tohumların meyvelerini mi toplayacağız? Yeni bir maceraya mı atılacağız?” diyerek camianın geleceğiyle ilgili kararlara vurgu yaptı.

FENERBAHÇE’DEN GÜÇLÜSÜ YOK

Ali Koç, “Güzel ülkemizde bir ve bütün olmuş Fenerbahçe’den güçlü kimse yoktur. Bizi durdurabilecek kimse yoktur” şeklinde bir mesaj verdi.

JOSE MOURINHO İLE YOLLAR AYRILDI

José Mourinho ile yolların ayrılması konusunda Koç, “Sezona başlarken hocamıza oyun stiliyle ilgili birçok beklentimiz olduğunu anlattık. Camiamızın beklentisini, Fenerbahçe DNA’sının gerekliliklerini anlattık. Hakkını da teslim etmek gerekiyor geldiği günden bu yana ağır bir şekilde çalıştı. Ancak istediğimiz gibi sonuç olmadı. Tüm emekleri için teşekkürler” dedi ve bu sezonki oyun stilinin kendilerini tatmin etmediğini açıkladı.

DOMENICO TEDESCO İLE GELECEK

Yeni teknik direktör Domenico Tedesco hakkında da şunları söyledi: “Tedesco her anlamda çok hazırdı. İkinci görüşmeden itibaren bize rakip analizleriyle geldi. Kendisine de birçok teklif vardı. Şampiyonlar Ligi’nde son 16 başarısı elde etmiş, Avrupa Ligi’nde yarı final görmüş, bireysel oyuncu performanslarını önemli anlamda geliştirmiş bir isim. Aklında önce ofansif oyun olan ancak esnek oyun anlayışına da sahip bir isim”.