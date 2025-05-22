Ali Koç ve Aziz Yıldırım Görüştü

SEZON SONRASI HAREKETLİLİK

Sezonu büyük bir hayal kırıklığıyla tamamlayan Fenerbahçe, olağanüstü seçimli kongre kararı alarak gündemini yeniden hareketlendirdi. Kulüp Başkanı Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım, bugün sürpriz bir görüşmede bir araya geldi. Bu kritik buluşmada Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da yer aldı.

ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM’IN GÖRÜŞMESİ

Ali Koç ve Aziz Yıldırım, bugün saat 11.00’de İstanbul’da bir araya geldi. Yaklaşık 1.5 ila 2 saat süren bu görüşmeye Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da katıldı.

FENERBAHÇE’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, “Bilgilendirme Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç ile Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu, Kulübümüzün bir önceki başkanı Sayın Aziz Yıldırım’a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır. Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir ortamda gerçekleşmiş; Fenerbahçe’mizin bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüzün gündemine dair karşılıklı fikirlerin istişaresi için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme temennisiyle, görüşme sona ermiştir.” ifadeleri yer aldı.