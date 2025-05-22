Ali Koç Ve Aziz Yıldırım Görüştü

FENERBAHÇE’DE YENİ GELİŞMELER

Fenerbahçe, sezonu hayal kırıklığıyla kapatmasının ardından olağanüstü seçimli kongre kararı aldı. Kulüp Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, bugün sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Bu kritik buluşmada Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da toplantıya katıldı.

ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM’IN BULUŞMASI

Ali Koç ile Aziz Yıldırım, İstanbul’da bugün saat 11.00’de bir araya geldi. Görüşme, yaklaşık 1.5 ila 2 saat sürdü ve Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da toplantıda bulundu.

FENERBAHÇE’DEN YAPILAN AÇIKLAMA

“Bilgilendirme, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç ile Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu, Kulübümüzün bir önceki başkanı Sayın Aziz Yıldırım’a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır. Ziyaret, sabah saatlerinde son derece samimi bir ortamda gerçekleşmiş; Fenerbahçe’mizin bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüzün gündemine dair karşılıklı fikirlerin istişaresi için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme temennisiyle görüşme sona ermiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü.”