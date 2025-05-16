Ali Koç Ve Yönetimi Kongreye Gidiyor

ALI KOÇ VE YÖNETİMİNİN SEÇİMİNE YENİ GÜNDEM

Fenerbahçe’de tribünlerin istifaya daveti üzerine Ali Koç ve ekibi olağanüstü seçimli kongreye gitme düşüncesine yoğun ilgi gösteriyor. Eylül ayında yapılması planlanan mali genel kurulun, seçimli bir kongreye dönüşmesi hedefleniyor. Kulübün bu konu hakkında resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

KONGRE HAKKINDA ÖNCEKİ AÇIKLAMALAR

Ali Koç daha önce istifa etmeyeceğini ve kongreye gitmeyeceklerini belirtmişti. Fakat, yeterli imza toplanması durumunda aday olmayacağını da ifade etmişti. Başkan Koç, teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte yola devam edeceklerini de duyurdu.

Fenerbahçe’de eski yöneticiler Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu, başkanlığa aday olacağını açıkladı. Özellikle Mahmut Uslu, Ali Koç’a önemli bir mesaj vererek, istifa çağrısında bulundu. Uslu, “Ali Koç’a son bir ağabeylik yapmak istiyorum. Kendin ayrıl ve büyü. İyi bir ekip kur, bekle, çalış ve öğren. Seni imza ile gönderirler. Yapma. Ayrıl. İstiyorsan güven oyu iste. Seçilirsen güvenoyu alırsan tamam ama imzayla gitmek olmaz.” şeklinde konuştu.